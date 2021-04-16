أكلة سهلة.. طريقة عمل مكرونة فرن وبانيه

جدة - نرمين السيد - وقال حسونة، إنه يجب إحضار المكونات أولاً، والتى تشمل، فنجان زيت، وفنجان دقيق، مع وضع ملعقة سمن، ثم تحمير الدقيق، ومن ثم وضع الحليب، بعيدًا عن النار، مع إضافة كريمة لبنانى، أو بيض، أو جبنة.

وتابع: بعد ذلك نسلق المكرونة، لمدة 7 دقائق، ثم نضيف ملعقة بشاميل، مع التقليب، وإضافة نصف اللحمة، ونصف البشاميل.

وعن طريقة تحضير الفراخ البانيه، أوضح حسونة، خلال حديثه فى برنامج أكلة سهلة على الراديو 9090، ضرورة أن تكون صدور الفراخ "فريش"، أما فى حالة لو كانت من الفريزير، "لازم تفك خالص وتتقطع نصين مع إضافة بيضتين وملعقتين دقيق وشطة وفلفل أسمر وحليب"، حتى تخرج بالصورة المطلوبة.