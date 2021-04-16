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جدة - نرمين السيد - وقال حسونة، إنه يجب إحضار المكونات أولاً، والتى تشمل، فنجان زيت، وفنجان دقيق، مع وضع ملعقة سمن، ثم تحمير الدقيق، ومن ثم وضع الحليب، بعيدًا عن النار، مع إضافة كريمة لبنانى، أو بيض، أو جبنة.
وتابع: بعد ذلك نسلق المكرونة، لمدة 7 دقائق، ثم نضيف ملعقة بشاميل، مع التقليب، وإضافة نصف اللحمة، ونصف البشاميل.
وعن طريقة تحضير الفراخ البانيه، أوضح حسونة، خلال حديثه فى برنامج أكلة سهلة على الراديو 9090، ضرورة أن تكون صدور الفراخ "فريش"، أما فى حالة لو كانت من الفريزير، "لازم تفك خالص وتتقطع نصين مع إضافة بيضتين وملعقتين دقيق وشطة وفلفل أسمر وحليب"، حتى تخرج بالصورة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلة سهلة.. طريقة عمل مكرونة فرن وبانيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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