أمريكية تقتل أطفالها الـ3: وعدتهم أن أحميهم

جدة - نرمين السيد - وشهدت مدينة كاليفورنيا الأمريكية، الواقعة المؤسفة، حيث قالت الأم، إنها عانقت أطفالها كثيرًا قبل أن تتخلص منهم، لافتة إلى أنها وعدتهم يوم ولادتهم أن تحميهم من أى شر، ولم يكن أمامها أى طريق لحمايتهم سوى ذلك.

بحسب أسوشيتد برس، أضافت لورا كاريلو: "أتمنى أن يكون أطفالى على قيد الحياة، نعم.. هل أتمنى أنه لم يكن على فعل ذلك؟ نعم، لكنى أفضل عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منتظم لبقية حياتهم".

وزعمت أن زوجها إريك دنتون، أساء جنسيا إلى الأطفال، وقالت إنها تأسف لقتلهم، لكنها شعرت أن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامتهم.

فيما تم العثور على الأطفال فى لوس أنجلوس، حيث تبلغ أصغرهم 6 أشهر، بينما أكبرهم 3 سنوات، وتم القبض على كاريلو فى وقت لاحق بمقاطعة تولير.