كلب ينقذ صاحبته من موت محقق فى إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وحسب ديلى ميل، فإن إيمى إدموندسون، البالغة من العمر 30 عامًا، كانت تسير بصحبة كلبها فى نزهة ببلدة "ساوثيند أون سى"، بينما اقترب منها رجل وسيدة بحجة سؤالها عن كيفية الوصول إلى مكان ما.

وبمجرد أن أدارت ظهرها كى توضح لهما الطريق، انقض عليها الرجل وأطاح بها أرضًا وثبت سكينًا على رقبتها، وحاولا سرقة ما فى حوزتها من نقود.

وأوضحت إيمى إدموندسون، أن كلبها الذى يدعى "ستار" سرعان ما انقض على المعتدى وشرع فى عض ساقه دون توقف، وفى تلك اللحظات لاذت السيدة بالفرار.

وأضافت أنها لم تتمكن من التخلص من قبضة المعتدى سوى عندما أكدت له أنها سوف تبعد كلبها عنه إذا تركها وشأنها، وبالفعل لاذ بالفرار.

وأكدت إيمى إدموندسون"، أن كلبها ستار، أنقذ حياتها بنسبة 100%، وهو ما كان مفاجئًا بالنسبة إليها خاصة وأنه لم يسبق أن لاحظت أى سلوك عدوانى.