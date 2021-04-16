Poco M3 Pro.. شاومى تستعد لطرح أحدث هواتفها فى 2021

جدة - نرمين السيد - وبحسب Indian Express فإن هاتف Poco M3 Pro إصدار متطور مع عدد من التحسينات من هاتف Poco M3 الذى تم إصداره منذ أشهر.

وسيأتى هاتف Poco M3 Pro من شاومى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث متوسط قدره 90 هرتزا فى الثانية، مع نوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرى بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 مجابكسل.

وسيعمل هاتف Poco M3 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 678، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت.

وتميز الهاتف الجديد لـ شاومى ببطارية بقوة 5.000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.