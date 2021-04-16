رمضان فى العالم.. موائد للصلح بإندونيسيا

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جدة - نرمين السيد - وقالت مقدمة برنامج "رمضان فى العالم"، إنه "فى إندونيسيا يكون أول أسبوع من شهر رمضان أجازة"، لافتة إلى سوق شعبان الشهير فى إندونيسيا.
وأضافت "عندهم ثقافات غريبة فى إندونيسيا، منها التجمع سويًا مع من يحبوهم لمصالحتهم عن أخطاء الماضى، وكذلك يقومون بعمل موائد صلح خلال الشهر الكريم"، كذلك يتجمعون بأعداد كبيرة لزيارة مقابر ناس غريبة لتذكر الحياة الآخرة.
وأشارت مى إيهاب إلى "أن الاهتمام بالروحانيات وصلاة التراويح كبير جدًا فى إندونيسيا، وكذلك إحياء ليالى الاحتفالات النبوية".
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