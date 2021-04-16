مكسرات لميس.. فشخرة ولنج كلمات مصرية قديمة

جدة - نرمين السيد - وقالت لميس، إن الغوغاء معناها كثرة الإزعاج وهى كلمة فارسية، بالإضافة إلى كلمة "أستاذ" وهى فارسية أيضا، وتقال على الشخص الماهر.
وأشارت لميس إلى أن كلمة زعق، هى كلمة مصرية قديمة ومعناها يتحدث بصوت مرتفع، بالإضافة إلى كلمة "فشخرة" ومعناها علو الصوت للتفاخر، بالإضافة إلى كلمة "لنج" بمعنى أنها جديدة ومأخوذة من الكلمة "أونخ".
وأوضحت لميس أن أغلبية الكلام الذى ينتهى بـ"الألف والنون" هى كلمات فارسية غير عربية أو مصرية مثل "بهلوان، كروان، قطران، مهرجان".
وتابعت، أن من ضمن الكلمات الفارسية أيضا: "برهان، بركان، فنجان، سندان، سنديان، شمعدان، الفرمان، الميدان"، مؤكدة أن هذه الكلمات ليست عربية ولا مصرية نهائيا.
ويذاع برنامج "مكسرات لميس"، يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.
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