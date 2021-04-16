Urbanista تطرح سماعات لاسلكية تشحن نفسها بالطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الإطار الذى يثبت سماعة Los Angeles الجديدة على الرأس مجهز بشريحة خاصة قادرة على تحويل الضوء إلى طاقة تشحن البطارية الداخلية للسماعة.

وأشارت إلى أن تعرض السماعة للشمس لمدة ساعة واحدة فقط، يعطيعا قوة شحن للعمل 3 ساعات إضافية، إلا أنه فى الأيام غير المشمسة، يجب أن تتعرض السماعة لضوء الشمس لمدة ساعتين على الأقل.

ويمكن شحن السماعات عبر الضوء فى المنزل أو مكان العمل، لكن العملية ستكون أبطأ، فضلا عن أنها مجهزة بمنفذ USB-C لتشحن عبر المآخذ الكهربائية الاعتيادية.

ويمكن لهذه السماعات الاتصال لاسلكيا عبر البلوتوث مع جميع الأجهزة الإلكترونية العاملة بأنظمة ويندوز و iOS و Android، كما يمكن التحكم بها عبر مساعدات Siri وGoogle Assistant الصوتية.