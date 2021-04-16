فيديو- اسمع منى.. حكاية الريف المصرى والدلتا الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية أكدوا أن الفلاح المصرى هو وريث الفراعنة الحقيقى، إذ أنه ورث عادات وأمور كثيرة ما زالت موجودة حتى الأيام الحالية.
وأضافت داليا الخطيب أن الفلاح المصرى فى الحضارة المصرية القديمة كان يأكل من خير أرضه ومن عمل يده، إلا أنه تعرض للعديد من سيطرة الغرباء على أرضه وخير بلاده عبر الهصور المختلفة المتعاقبة وصار يعمل فى أرضه لكن بالأجرة وكان أخر هؤلاء الاحتلال الإنجليزى الذى استمر فى مصر لأكثر من 70 عاما.
وقالت إنه عندما جاء الرئيس جمال عبد الناصر، صدق على قانون الإصلاح الزراعى والذى بموجبه وزع الأراضى التى كان يسيطر عليها الأعيان وحاشية الملك على الفلاحين البسطاء ليعود الفلاح المصرى لسابق عهده ليزرع أرضه ويأكل من خيرها.
وأوضحت أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال تطوير الترع وتقنين الحيازات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة والذى سيكون بمثابة شريان جديد للريف المصرى، إذ تتعدى مساحتها الـ1.5 مليون فدان والتى ستعوض الرقعة الزراعية، الأمر الذى سيوفر كثير من المحاصيل الزراعية ويقلل الاستيراد ويوفر العملة، فضلا عن تطوير البينية التحتية لكثير من القرى المصرية للنهوض بها وتحسين حياة أهلها.
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