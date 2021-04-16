كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الصداقة فى العلاقات الإنسانية تحتل مرتبة عليا

جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عن الصداقة وأهميتها فى حياة الإنسان، مشيرا إلى الحكمة التى تقول "اختار الصديق قبل الطريق"، وإلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل".





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الجمعة، أن الصداقة فى العلاقات الإنسانية تحتل مرتبة عليا، وقد عبرت كثير من الأغانى عن الصداقة وقمتها وأهميتها، وكذلك الأعمال الدرامية.

وأشار الطاهرى إلى أن بعض الناس يبحثون عن قيمة الصداقة عند الحيوانات بعدما فقدوها فيمن حولهم.

وضرب الطاهرى مثالا للصداقة لثلاثة من مشاهير الفنانين وهو رشدى أباظة وأحمد رمزى وعمر الشريف، ذاكرا أن صداقة رشدى أباظة وعمر الشريف انتهت بسبب فيلم "لورانس العرب"، إذ قال أن مخرجا أمريكيا جاء للبحث عن فنان عربى ليجسد شخصية "لورانس العرب" واختار فعلا رشدى أباظة وطلب منه الذهاب إلى الخارج لعمل "تست" كاميرا استعدادا لبدء تصوير الفيلم فغضب رشدى أباظة من المخرج الأمريكى وأكد له أن فنان كبير ولا يحتاج لذلك، وطلب منه أن يذهب ليشاهد فيلمه مع عمر الشريف الذى كان يعرض بالسينما فى ذلك الوقت.



وأكمل الطاهرى قائلا: "أن المخرج عندما ذهب لمشاهدة الفيلم أعجب بعمر الشريف وتواصل معه وطلب منه ما طلبه من رشدى أباظة، فوافق الشريف ونجح وجسد شخصية لورانس العرب، وبعد هذه الواقعة انتهت صداقة عمر الشريف ورشدى أباظة رغم كل المحاولات التى بذلها صديقهما المشترك أحمد رمزى لإعادتها مرة أخرى وهذا ما ذكره الماكيير المشهور محمد عشوب.