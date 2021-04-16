صور- أطول علم فى العالم.. الأردن يستعد لدخول موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - احتفلت بلدية العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس، احتفالاً بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة، بتدشين علماً بطول 2132 متراً فى أحد شوارع المدينة، وعرضه 6 أمتار، وذلك فى شارع الستين بمنطقة عبدون الراقية فى الجزء الغربى.





وقالت نائب مدير المدينة للتنمية الاجتماعية فى أمانة عمّان الكبرى، إن العلم الكبير جاء احتفالا بالأردن، وتزامناً مع يوم العلم فى 16 أبريل، وسعياً لدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية. وأضاف: "نسعى إلى دخول عالم جينيس بأطول علم أردنى على مر التاريخ ليكون أطول علم فى العالم". وكالة جفرا نيوز: العلاقات المصرية الأردنية نهج راسخ وتشارُك يتخطى العقبات وأشار إلى "رمزية سياسية" يرتديها العدد 2132، إذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ إعلان الأمير عبد الله الأول حينها "تأسيس إمارة شرق الأردن"، فيما "32 هو (الثانى من مارس) ويرمز لتاريخ وصوله إلى مدينة عمان".

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