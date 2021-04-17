دراسة: مكالمات Zoom خطر على السيدات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الباحثون أكدوا على أن النساء أكثر عرضة بمرتين من الرجال للإبلاغ عن الشعور بالتعب بعد مكالمة Zoom.
وأكدت الدراسة أن واحدا من كل سبعة (13.8%) من النساء المستجوبات أنهن يشعرن بالإرهاق "الشديد" بعد مكالمات Zoom، مقارنة بواحد فقط من بين 20 (5.5%) من الذكور.
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وتتمثل الإصابات فى أن السيدات غير قادرات على التحرك أو الإيماء أو استخدام لغة الجسد الكاملة.
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