خلل يضرب تويتر.. والموقع: ستعودون إلى التايم لاين قريبا

جدة - نرمين السيد - وذكر تويتر، مخاطبا مستخدميه، اليوم السبت، "إن التغريدات قد لا يتم تحميلها لدى بعضكم.. نعمل على إصلاح مشكلة (ألمت بالموقع) وستعودون إلى التايم-لاين قريبا".

وأوضح أنه تم الإبلاغ من أكثر من 60 ألف مستخدم لتويتر عن مشكلات فى المنصة، وأن نحو نصف الإبلاغات ناتجة عن الخلل أتت بعد مواجهة المستخدمين لمشاكل بالوصول إلى نسخة الكمبيوتر من الموقع.

كما أبلغت نسبة لا تقل عن 35 % من المشتكين عن مشاكل واجهتهم مع تويتر لدى استخدامه عن طريق تطبيق آيفون وآيباد.