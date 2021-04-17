جدة - نرمين السيد - وأفادت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الشاحنة المليئة بالألبان تحطمت قبالة الطريق السريع A482 فى مدينة كارمارثينشاير، وانتهى بها الأمر فى نهر دوليس.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن جالونات من الحليب انسكبت فى النهر، مما أدى إلى تغير لون مياهه بشكل كبير، ومن جهتها، قالت هيئة الموارد الطبيعية فى مدينة ويلز، أن كمية الحليب المتسربة من الناقلة إلى النهر غير معروفة.
واندهش المارة من شلال المياه البيضاء الكريمية المتساقطة فوق شلال صغير بينما كان الحليب يتدفق فى اتجاه مجرى النهر، وقال أحدهم: "لقد كان مشهدًا رائعًا إنه أمر خيالى حقًا أن ترى هذه المياه البيضاء تتدفق فى النهر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول نهر من اللبن فى ويلز.. المياه البيضاء تتدفق وسط دهشة الأهالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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