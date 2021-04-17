أول نهر من اللبن فى ويلز.. المياه البيضاء تتدفق وسط دهشة الأهالى

جدة - نرمين السيد - وأفادت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الشاحنة المليئة بالألبان تحطمت قبالة الطريق السريع A482 فى مدينة كارمارثينشاير، وانتهى بها الأمر فى نهر دوليس.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن جالونات من الحليب انسكبت فى النهر، مما أدى إلى تغير لون مياهه بشكل كبير، ومن جهتها، قالت هيئة الموارد الطبيعية فى مدينة ويلز، أن كمية الحليب المتسربة من الناقلة إلى النهر غير معروفة.

واندهش المارة من شلال المياه البيضاء الكريمية المتساقطة فوق شلال صغير بينما كان الحليب يتدفق فى اتجاه مجرى النهر، وقال أحدهم: "لقد كان مشهدًا رائعًا إنه أمر خيالى حقًا أن ترى هذه المياه البيضاء تتدفق فى النهر".