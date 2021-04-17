ناسا تبدأ تطوير مركبة فضائية لإعادة البشر إلى القمر

جدة - نرمين السيد - وبهذا الإعلان ستكون "سبيس إكس" حظيت بعقد ضخم مع "ناسا" تقدر قيمته بـ 9ر2 مليار دولار.
وأشارت "سبيس إكس" فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" إلى اختيار "ناسا" لطراز "ستارشيب" من صواريخها، معربة عن تطلعها نحو دخول حقبة جديدة من استكشاف الإنسان للفضاء.
وكانت "سبيس إكس" تتنافس مع شركة الفضاء الخاصة "بلو اوريجن" وشركة مقاولات الدفاع "داينتكس".
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