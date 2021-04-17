فيسبوك يؤجل قراره بشأن العودة المحتملة لـ ترامب

وأوضح موقع "إن دى تى فى" أن قرار حظر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب من استخدام فيسبوك تم فى شهر يناير الماضى بعد أعمال العنف فى مبنى الكابيتول.
وقال الموقع إن التأخير يرجع إلى الوقت الذى استغرقته مراجعة أكثر من 9 آلاف رد عام على القضايا المثارة بشأن منشورات ترامب.
الجدير بالذكر أن العديد من منصات شركات التكنولوجيا الكبرى اتخذت إجراءات بعد أعمال الشغب فى مبنى الكابيتول التى خلفت 5 قتلى وإصابة أكثر من 100 ضابط شرطة.
واتهم ترامب بالتحريض على العنف ونشر معلومات مضللة بشكل متكرر.
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