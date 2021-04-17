مدينة الأبحاث العلمية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم بالغربية

وأشارت الدكتورة منى عبد اللطيف، القائم بأعمال مدير المدينة، فى تصريح اليوم، إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى المستمر بين المدينة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤكدة أنها جاءت لدعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهد المدينة البحثية، وخبرات أعضاء هيئة البحوث.
وأوضحت أن الزيارة استهدفت تفعيل الجانب التطبيقى للطلاب وتنمية قدراتهم فى كافة المجالات العلمية، ومتابعة الأنشطة العملية الخاصة بدراساتهم من خلال المعامل المجهزة بمعاهد المدينة المختلفة، وتحت إشراف ومتابعة أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالمدينة.
كما شملت القيام بجولة تفقدية للمعاهد والمعامل المختلفة بالمدينة، فضلاً عن إلقاء محاضرات للطلبة فى عدة مجالات أهمها الكيمياء الحيوية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى أن مدينة الأبحاث العلمية ساهمت فى تعاون سابق من خلال أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البيئة والمواد الطبيعية فى الإشراف على المشاريع العلمية الخاصة بطلاب مدارس STEM.
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