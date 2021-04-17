فيديو: أرض الصالحين.. على جمعة يروى قصة السيدة فاطمة النبوية أم اليتامى

وقال جمعة، إن السيدة فاطمة النبوية، كانت رضى الله عنها ذات جمال وخلق وأكثر شبها بفاطمة الزهراء، حيث نشأت فى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولقبت بأم اليتامى، مشيرا إلى أن سيدنا على تزوج من السيدة فاطمة الزهراء وأنجبا 3 أولاد وهم: "الحسن والحسين والسيدة زينب"، حيث بقى من ذرية الحسن بعد استشهاده اثنين.
وأشار جمعة، إلى أن السيدة فاطمة النبوية عليها السلام ابنة الحسين كانت متواجدة فى كربلاء فى سن الـ13 عاما، وبعد الأحداث التى وقعت هناك جاءت إلى مصر، وتوفيت وهى تبلغ من العمر 70 عاما، حيث تم دفنها فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة باتفاق العلماء.
وأوضح جمعة، أنها لقبت بأم اليتامى لأنها كانت صاحبة خدمة، حيث توفى عدد كبير من الناس عقب حادثة كربلاء، وتولت رعاية الأطفال الصغار، وكانت صاحبة فكرة الأسرة البديلة، وقامت على رعاية 7 فتيات، واشتهر عنها أنها لديها قدرة على العلاج، حيث عالجت الفقراء بعد قدومها إلى مصر.
وأشار جمعة، إلى أن السيدة فاطمة النبوية جاءت إلى مصر مرتين، وأكرمها أهل مصر فسكنت بمنطقة الدرب الأحمر ودفنت بها، وروت كثيرا من الأحاديث، حيث تعد أحاديثها مُرسلة نقلا عن والدها سيدنا الحسين.
وأكد جمعة، أن السيدة فاطمة لقبت بالنبوية لوجود نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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