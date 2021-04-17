مكسرات لميس.. أصل كلمة معلش وروّش

جدة - نرمين السيد - وكشفت فى حلقة اليوم أصل كلمة "معلش" التى تقال "لما حد يعمل فيك مشكلة ولا بلوة ويقولك معلش،

معلش عيل، معلش سامحه ما يقصدش"، حسب كلام الدكتورة لميس.

وأضافت الدكتورة لميس: "لما تدور عن أصل الكلمة تلاقى فى العصر العثمانلى لما القاضى يحكم على واحد بالبراءة كان يقول "ما عليه شىء" ومع الاختصارات والتعامل اليومى فأصبحت كلمة "معلش"، وفيه رواية تانية بتقول إن كلمة "ما عليه شىء" تقال لما سفيه أو ناقص عقل الناس يرتكب خطأ الناس تقوله معلش أو ما عليه شىء أى ناقص عقل ومش موزون".

كما كشفت أصل كلمة "روّش" مؤكدة أن كلمة "روش" اللى شباب اليومين دول بيقولوها لبعض.. اتضح إنها كلمة قبطية قديمة وتعنى "راءوش" بمعنى يحقق رغبة ومهتم بنفسه، ومن هنا جاءت كلمة "روّش" يعنى مهتم بنفسه.

وأوضحت: "كلمة روّش طلعت كلمة مصرية قديمة وليست كلمة شبابية مستحدثة".

أما كلمة "بَعبَع" لما تلاقى حد حبيبك زعلان تقوله يا عم اتكلم بعبع باللى جواك، وهى كلمة قبطية أصلها "باباه" بمعنى يفضى بالسر أو يخرج ما فى القلب.

وفى لغتنا العامية لما حد يرسلك مشوار يقولك "تنّك راجع" أى تروح المشوار وترجع على طول، وأصلها

"تينو" بمعنى الوقت.