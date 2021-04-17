جدة - نرمين السيد - وكشفت فى حلقة اليوم أصل كلمة "معلش" التى تقال "لما حد يعمل فيك مشكلة ولا بلوة ويقولك معلش،
معلش عيل، معلش سامحه ما يقصدش"، حسب كلام الدكتورة لميس.
وأضافت الدكتورة لميس: "لما تدور عن أصل الكلمة تلاقى فى العصر العثمانلى لما القاضى يحكم على واحد بالبراءة كان يقول "ما عليه شىء" ومع الاختصارات والتعامل اليومى فأصبحت كلمة "معلش"، وفيه رواية تانية بتقول إن كلمة "ما عليه شىء" تقال لما سفيه أو ناقص عقل الناس يرتكب خطأ الناس تقوله معلش أو ما عليه شىء أى ناقص عقل ومش موزون".
كما كشفت أصل كلمة "روّش" مؤكدة أن كلمة "روش" اللى شباب اليومين دول بيقولوها لبعض.. اتضح إنها كلمة قبطية قديمة وتعنى "راءوش" بمعنى يحقق رغبة ومهتم بنفسه، ومن هنا جاءت كلمة "روّش" يعنى مهتم بنفسه.
وأوضحت: "كلمة روّش طلعت كلمة مصرية قديمة وليست كلمة شبابية مستحدثة".
أما كلمة "بَعبَع" لما تلاقى حد حبيبك زعلان تقوله يا عم اتكلم بعبع باللى جواك، وهى كلمة قبطية أصلها "باباه" بمعنى يفضى بالسر أو يخرج ما فى القلب.
وفى لغتنا العامية لما حد يرسلك مشوار يقولك "تنّك راجع" أى تروح المشوار وترجع على طول، وأصلها
"تينو" بمعنى الوقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكسرات لميس.. أصل كلمة معلش وروّش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.