فيديو: أكلة سهلة.. طريقة عمل محشى كوسة بالفراخ مع الشيف حسن حسونة

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جدة - نرمين السيد - وعن طريقة عمل الكوسة المحشية بالفراخ، يتم تقطيع صدر فرخة قطع صغيرة وتحميره مع فص ثوم وبصلة فى الزيت، ثم وضع الخضار عليه، ويتم تقوير الكويسة وحشيها بالخليط.
يعقب ذلك تحمير الكوسة فى الزبدة، ثم وضع بشاميل خفيف أو وايت سوس وجبنه موزاريلا على الكوسة ووضعها فى الفرن، لتقدم بعد ذلك ساخنة.
كما عرض طريقة عمل الشعرية بالخضار، بتحمير نصف كيس الشعرية ووضع الشوربة أو مياه ساخنة والبهارات، وتقطيع بصلة مع ثوم وتحميرهما فى الزيت، ووضع الخضار مع التقليب ثم وضع الشعرية، لتقدم الوجبة ساخنة.
أما الجلاش الحلو، فيتم فى البداية تجهيز الشربات، وهو عبارة عن ملعقتين عسل جلوكوز وكوب سكر مع كوبين من المياه، ونصف ليمونة مع فانيليا.
يتم دهن الصينية بالسمنة ووضع نصف كمية الجلاش والدهن بين كل ورقة والآخرى بمادة دهنية ووضع أى حشو ثم نضع باقى كمية الجلاش بنفس الطريقة، ويتم إدخاله الفرن، وبعد خروجه من الفرن يتم وضع الشربات عليه.
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