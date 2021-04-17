فيديو: رمضان فى العالم.. عادة غريبة خلال عزومات رمضان بـ أوزباكستان

جدة - نرمين السيد - وأضافت مى إيهاب، أن المسيحيين فى أوزباكستان يفرحون برمضان مثل المسلمين تماما، ويشترون فوانيس محمد صلاح وياسمين صبرى، ويعلقون الزينة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة بتوصل إلى 45 درجة بأوزباكستان. وقالت مى، إن العزومات هناك مختلفة تماما، حيث أن الأهالى يرفضون تناول الطعام حتى يتناول المعزومين الإفطار أولا ولا بد من ذبح خروف، أما جلسات السهر فتقوم على الحديث عن عظمة الأجداد.

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