رامبو وكراميلا ينقذان رجلا من الموت على يد ابنه بسبب السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأعرب القط رامبو عن مخاوفه من انتشار العدوى، بسبب متابعته المستمرة للأخبار المتعلقة بالفيروس والتى تسببت له فى حالة من القلق، إلا أن الكلب كراميلا طمأنه، وأكد له أن "الإصابة بكورونا مش عيب".

وطلب رامبو من القط كراميلا إجراء مسحة طبية للتأكد من عدم إصابتهما، خصوصا بعد أن التقيا "عمرو وشيرين"، حيث أصيبا مؤخرا بالفيروس.

وحاول رامبوا وكراميلا مغادرة المنطقة التى يعيشان فيها، ليتفاجئا بولد يحاول قتل والده، بهدف جمع مشاهدات على السوشيال ميدا، وتحقيق أرباح مادية.

وسرعان ما حث رامبو كراميلا، على أن يتحرك لإنقاذ الرجل قبل الموت، وهو ما تم بالفعل إلا أن الكلب تعرض لإصابة فى جسمه، مؤكدًا أن الشباب انشغلوا للغاية بالسوشيال ميديا، وبث "اللايف" بهدف تحقيق أرباح وشهرة.

"رامبو وكراميلا" يعد أول مسلسل إذاعى 3D فى الراديو لـ9090 بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.

المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.