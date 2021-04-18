آبل تكشف طريقة التقاط صور المستندات الهامة فى هواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "آبل" أن "كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق (Notes) ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا، وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا أسفل المستند للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة"، مضيفة أن المستخدم يقوم بتثبيت الوثائق التى يرغب بمسحها أمام الكاميرا، فى وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة.

ونصحت باللجوء إلى موقع مضاء جيدا؛ لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف "فلاش"، مشيرة إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائى فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية (Auto)، وفى حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوى يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير فى تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.