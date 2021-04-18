نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال فى مداخلة لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه فادى إبراهيم وسالى سعيد، إن فترة الذروة الصباحية على وشك الانتهاء ومعدلات السير بصفة عامة اليوم تتجاوز ما بين 60 إلى 65%.

وأضاف: "كل محافظات الوجه البحرى والطرق المؤدية إليها لا زالت حتى الآن تعمل بشكل مرض وشكل طبيعى وكذلك محافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليها".

وتابع: "أما بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، هناك بعض الأحجام عند مناطق الأعمال التى تعتبر اليوم فى أقل معدلاتها ولا ينصح بتعديل أى مسارات".

واستطرد: "بالنسبة لمحور 26 يوليو الحركة مرضية تماما عدا الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد فى طريقه إلى ميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج والذى سيكون أفضل حالا فى هذا التوقيت".

وأوضح: "فى محافظة الجيزة تنحصر فيها بعض الأحجام خصوصا عند محطة مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل ومتجه إلى مناطق الدقى ستواجهه بعض الأحجام وبالتالى يفضل سلوك شارع الجامعة أول منزل شارع مراد، وكذلك محو صفط القادم من الدائرى متجها إلى شارع الجامعة وشارع ثروت يفضل سلوك منزل أحمد عرابى".

وقال محمد صابر: "محافظة القاهرة تنحصر فيها بعض الأحجام فى المسطح أرضى بشارع المطرية المتجه إلى ميدان حدائق القبة بعض الشىء، وأيضا مطلع كوبرى الحلمية القادم من ميدان المطرية والكابلات متجها إلى مصر الجديدة وأبوبكر الصديق وميدان المحكمة ومناطق التجنيد، ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة".

وتابع: "بالنسبة لمحور الكورنيش تنحصر به بعض الأحجام، خصوصا عند منطقة الملك الصالح والقادم من ميدان أثر النبى متجها إلى مناطق قصر العينى ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك محور الأوستراد".

وأوضح أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة جميعها تعمل بشكل مرض وشكل طبيعى عدا كوبرى أكتوبر أعلى منطقة المعلق تحديدا، فالخارج من مدينة نصر ومصر الجديدة يفضل المسطح الأرضى ويسلك كوبرى أكتوبر من غمرة.

وأكد صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية.