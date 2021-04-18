فى عدد من الدول .. جوجل تضيف مواقع تطعيم لقاح كورونا إلى خرائطها

جدة - نرمين السيد - وسهلت جوجل بعد إضافة مواقع التطعيم إلى خرائطها وعمليات البحث فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وتشيلى والهند وسنغافورة فى سرعة الوصول إليها.
وساهمت تلك الميزة بمجرد كتابة "مواقع التطعيم" فى الحصول على خريطة بها دبابيس تحدد مواقع مختلفة بالقرب من المستخدم.
وتعمل جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعى على مساعدة الأفراد فى معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتلقيح، وحجز موعد وحتى الحصول على تذكيرات مع اقتراب الموعد، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".
وتستخدم الشركة مركز الاتصال (CCAI) لتشغيل الوكلاء الافتراضيين عبر الدردشة والنصوص والويب والجوال والهاتف وغيرها من الأنظمة الأساسية التى تساعد المستخدمين فى أسئلة الأهلية والتسجيل والجدولة والتذكيرات بـ 28 لغة مختلفة.
كما أعلن جوجل عن رعايته لمواقع التطيعم بمختلف أنحاء الولايات المتحدة لأجل المجتمعات المهشمة والتبرع بـ 250 ألف جرعة لقاح كورونا للبلدان المحتاجة.
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