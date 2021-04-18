صور.. ملامح بسيطة للبرازيلية آنا كلوديا ميشيل

جدة - نرمين السيد - وانضمت وتألقت فى عالم الأزياء والموضة لإطلالاتها الأنيقة وقوامها الرشيق وملامحها الجذابة. ولم تكتف بدورها كعارضة أزياء بل انضمت عالم التمثيل واشتهرات منذ ظهورها فى مسلسل بالسيما 2005. وتعد آنا كلوديا ميشيل هى عارضة أزياء وممثلة برازيلية من أصول ألمانية.

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