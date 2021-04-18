تيليجرام تطرح تطبيقات جديدة للويب

جدة - نرمين السيد - وأتاحت تيليجرام التطبيقين وهما Telegram WebK و Telegram WebZ رسميا عبر موقعها الإلكترونى على الإنترنت.
وتملك منصة المراسلة الفورية تيليجرام، إصدار خاصا من تطبيقها على الويب، ولكنه لم يكن شائعا بين المستخدمين خلال الفترة الأخيرة على عكس الإصدار المخصص للهواتف الذكية، لأنه نادرًا ما حصل على أى تحديثات من قبل الشركة.
وجرى تطوير التطبيقين بواسطة مطورين مختلفين ولكن كلاهما يعمل بنفس الطريقة مع وجود اختلافات دقيقة، وفقا لما جاء فى "Android Headlines".
ولكن لا تمتلك تطبيقات الويب الجديدة التابعة لـ "تيليجرام" ميزة القدرة على إجراء المكالمات الصوتية عبر إصدار سطح المكتب.
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