صباحك ومطرحك.. اعرف شخصيتك من تعاملك مع المنبه

جدة - نرمين السيد - واستعرض صفات كل شخص من خلال تعامله مع المنبه، تحت شعار "اعرف شخصيتك من تعاملك مع المنبه"، والنوع الأول الذى يستيقظ قبل أن يضرب المنبه فى الموعد المحدد، وهو شخص صباحى بامتياز يحب أن يبدأ يومه مبكرا من غير أى ضغط، وأن يكون لديه المزيد من الوقت، يحب يدلّع نفسه، ويضبط مواعيده، ومرتبط بها جدا، مهتم بالتفاصيل ومش أى حاجة تبهرك، تسعى دائما للكمال فى حياتك.

أما الشخص الذى يستيقظ من أول رنة، هو شخص ملتزم يحاول تنظيم يومه، لا يحب ترك نفسه لآخر وقت، يحب الدايت، يكره أن يتأخر عليه أحد، يكره الزحام، نفس الشىء حال تعرضه لشىء مفاجئ.

وتابع فادى إبراهيم وسالى سعيد فى حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك": "الشخص الذى يكرر نغمة المنبه كل بضعة دقائق، فهو شخص بينه وبين السرير قصة حب، يحب يأخد وقته وزيادة، نصف مواعيده يتأخر عليها، بتاخد ميعاد قبل الموعد وبرضو بتتأخر، لا يحب الالتزام بأمر ما لفترة طويلة، دائما يحب يجرب الحاجات الجديدة".

أما الشخص الذى يضبط أكثر من منبه ليتسقظ من نومه، هو شخص نومه تقيل جدا ولو عملوا فرح مش هيصحى، شخصيته مرنة، ملتزم وعلى قدر المسؤولية، صاحب واجب ويحب كل من حوله، ومحبوب من الكل، أما الشخص الذى يعتمد على غيره لإيقاظه من نومه، فهو شخص لا يحب أن يشغل دماغه،

وعندما يخطئ يبحث عن شماعة يعلق عليها خطأه، لا يحب الخطط طويلة المدى، خفيف الظل، لا يهتم بالتفاصيل ويأخذ بالنتيجة النهائية.

النموذج الأخير وهو مرحلة الوحش اللى هو الشخص الذى لا يضبط المنبه، وهو الشخص الواثق فى نفسه جدا، غامض، أصدقاءه المقربين ليسوا كثيرين، ويحبونه جدا، يحب أن يعيش حياته ببساطة.

وفى النهاية هناك أشخاص يتوترون لو سمعوا صوت المنبه فى أى وقت وفى أى مكان، والذى لا يتوتر ده شخص دماغه رايقة.