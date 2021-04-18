رمضان فى العالم.. باوبور لامبوك الوجبة الرسمية فى ماليزيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مى إيهاب إن شهر رمضان أهم مناسبة دينية فى ماليزيا، وفيه يفطر الماليزيون فى المطاعم وليس فى المنازل، والشوبينج فى رمضان مش عادة مصرية ففى ماليزيا أيضا الكل بيشترى الياميش ولا يقتصر الأمر على المسلمين فقط، بل الجميع يشترى مستلزمات رمضان بما فيهم الهندوس.
وأضافت: "فى ماليزيا قبل المغرب يتزاحمون أمام المساجد من أجل الحصول على وجبة مجانية اسمها
باوبور لامبوك، ومن مكوناتها أرز أزرق، وبعد الأكل ما حدش بيخرج الكل يأكل ويأنتخ".
وأوضحت مى إيهاب: "الحلو فى عاداتهم أنهم ينظمون مسابقات دينية، والجميل أن هناك بعض أصحاب الديانات الأخرى يعتنقون الإسلام فى ظل الروحانيات الكبيرة التى تشهدها البلاد فى هذا الشهر، ويتم إشهر إسلامهم فى العيد".
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