أكلة سهلة.. طريقة عمل البامية باللحمة

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى، أسهل طريقة لعمل "البامية باللحمة".

وقال حسونة، إن مكونات الوجبة، تشمل الثوم، والبصل، والبهارات، مع لحمة مسلوقة، إضافة إلى الصلصة.

برنامج "أكله سهلة" يذاع يوميًا فى رمضان، عبر الراديو 9090، ويقدمه الشيف حسن حسونة، فى تمام الساعة 12:40 دقيقة مساءً.