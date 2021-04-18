مع كثرة أعمال المنزل فى رمضان .. طريقة للحفاظ على نعومة اليدين

جدة - نرمين السيد - ويتسبب الإفراط فى استخدام المطهرات وغسل اليدين بالماء والصابون، فى جفاف الجلد وتهيجه وتحتاج البشرة وقتها إلى العناية للحفاظ على اليدين.

وهناك بعض النصائح والوصفات الطبيعية التى تساعد النساء فى الحفاظ على نومة اليدين طوال شهر رمضان.

-استخدام المرطبات:

يجب وضع المرطب عند كل غسيل أيدى، حيث تفقد البشرة رطوبتها خلال 60 ثانية بعد غسل اليدين، لذلك تحتاج وقتها إلى ترطيب اليدين.

وتعتبر البشرة المبللة قليلا هى المثالية لعزل الرطوبة، لذا يجب بعد غسل اليدين وضع الكريم وتركها حتى تجف.

-استخدام العلاج المكثف ليلا:

الليل هو فرصة مثالية لترطيب يديك الجافة من خلال السماح للمنتجات بالبقاء على الجلد لفترة أطول، وبهذه الطريقة يمكن أن تمتص اليدين المنتج طوال الليل مما قد يكون له نتيجة علاجية تدوم طويلاً.

-غسل اليدين بطريقة صحيحة:

يفضل عد غسل اليدين بالماء الساخن، لأن ذلك يزيد من جفاف البشرة ويجعلها أقل فعالية ضد الميكروبات مقارنة بالماء البارد والفاتر، مع صابون سائل مرطب حتى لا يؤدى إلى تهيج الجلد وجفافه.

-تقشير البشرة:

يساعد فى تخلص البشرة من خلايا الجلد الميتة، ويحسن من تجدد الجلد ويجعل الكريمات أفضل تأثيرا.