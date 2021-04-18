فيديو- مكسرات لميس.. أصل كلمة بريد وختم فى اللغة

جدة - نرمين السيد - وأشارت لميس جابر، إلى أصل كلمة بريد، موضحة أنها كلمة فارسية وأصلها بردن بمعنى نقل أو بريدة أى البغل المقطوع ذيله، ففى الماضى اهتموا بإرسال الجوابات على الدواب وكانوا يقطعون ذيولها لأجل معرفتها وتمييزها.

وأضافت لميس فى حلقة اليوم الأحد، أن بريد كلمة فرعونية تعنى بردية، وتم تخفيفها إلى بريد أى المرسول.

وقالت أنه بدأ استعمال البريد فى عهد محمد على، وعند تواجد الأجانب بكثرة قاموا بإنشاء هيئة البريد الأفرنجى، وساهم شخص يدعى "جاك" فى تطوير وتنشيط فروع البريد بمختلف المحافظات، ثم بدأ منافسة بين البريد الأوروبى وبريد الحكومة المصرية، وقاموا بعدها بدمجهم.

وكانت المراسلات بلا طوابع فقرر "موتسى" 1866 عمل طابع مرسوم عليه أبو الهول والأهرامات وعليه اسم هيئة البريد والبريد الطابع.

وتابعت حديثها خلال برنامجها "مكسرات لميس"، عن أصل كلمة ختم، وهى كلمة مصرية قديمة معناها يغلق أو يختم، فهى مكونة من شقين "تم أى يتم، والخاء للتشديد أى تم تماما أو أغلق أو ختم"، مشيرة إلى أنها لها علاقة بالإله "أتم" الذى يغلق النهار ويقدم الليل.