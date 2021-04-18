رامبو وكراميلا.. وقوع الكلب فى حب جولييت

جدة - نرمين السيد - وأخذ شخص يدعى "عادل" الكلب والقط لاحتوائهم عنده فى منزله بدلا من تركهم فى الشارع لحاجتهم إلى العناية، حتى يتوصلوا إلى أصحابهم.

ورحبت زوجته بالكلب والقط، لسعادتها بهما تعويضا عن أنها لم تنجب، وكان الشخص لديه 3 كلاب قبل انضمام رامبو إليهم وهم تايجر ونواعم وجولييت، وقطة وجدها دون كراميلا.

وبدأ رامبو يتعرف على الكلاب ونالت جولييت إعجابه وخصوصا عند تأدية تمارين "الأيروبكس" ووقع فى حبها، بينما كراميلا قام بالحديث مع القطة بشكل سىء لأنها كانت تطرح أوامر له، ووصفها بأنها "قطة متدلعة".

وتقابلا رامبو وكراميلا ليطمئنان عن بعضهم البعض ووقتها كان تايجر يستعد لافتراس القط كراميلا، ولكنه أخبره أنه زميله وطلب من القط بالرجوع إلى مكانه حتى لا يُفترس من الكلاب.

"رامبو وكراميلا" يعد أول مسلسل إذاعى 3D فى الراديو لـ9090 بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.

المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.