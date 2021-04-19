الإفتاء تجيب .. هل الإفطار فى رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟

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جدة - نرمين السيد - وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد،: "الفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس.
واستشهدت بقول الله تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ" "البقرة: 187" فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" أخرجه البخارى فى صحيحه.
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