لديها 120 ابنا وحفيدا .. وفاة أكبر معمرة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "WBTV" المحلية أن فورد المولودة عام 1904 بمدينة لانكستر بولاية جنوب كارولينا، توفيت فى مدينة شارلوت بولاية شمال كارولينا، بعدما أمضت سنوات عمرها الطويلة فى العمل فى الزراعة وحصاد القطن وحرث الحقول.

وكشفت صحيفة نيويورك بوست أن فورد مولودة فى 15 أغسطس 1904، بينما يعود تاريخ ميلادها فى أخرى إلى عام 1905، لكن مجموعة أبحاث الشيخوخة أكدت فى العام الماضى تسميتها كأكبر شخص حى فى الولايات المتحدة.

وقالت حفيدتها تانيشا باترسون إن الجدة توفيت بمنزلها وهى محاطة بأفراد من عائلتها، ونوهت إلى أن شهرتها تخطت المنطقة بعدما عاشت بذكريات واقعية من تجارب امتدت لأكثر من قرن من الزمان.