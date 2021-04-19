صور.. ملابس مناسبة للخروج فى رمضان 2021

جدة - نرمين السيد - ويجب أن تتميز إطلالات الفتيات فى رمضان بالبساطة والحشمة وتجنب التكلف والمبالغة فى المظهر. ومن الممكن استعانة الفتاة بالفساتين البسيطة، واختيار الألوان التى تتناسب مع أجواء الربيع. وتستعين بعض الفتيات بالتنورة الحرير، التى تلائم أصحاب الجسم النحيف، وتنسيقها بسهولة مع بلوزة ذات ألوان مبهجة أو قميص وجاكيت جينز. كما يمكن ارتداء القمصان الطويلة، وتوفر إطلالة مميزة وبسيطة فى رمضان. البلوزات المكشكشة أصبحت رائجة تماما فى أزياء المحجبات يمكنك الاعتماد عليها سواء على بنطلون جينز فضفاض، أو تنورة.

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