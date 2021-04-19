فيسبوك تستعد لدمج واتساب وماسنجر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد ما حدث مع تطبيق ماسنجر وإنستجرام مسبقا، وفقا لخطة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى للشركة.

ومن المقرر أن يستغرق الدمج شهورًا قليلة، ويستعد واتساب فى تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة، ومن ثم يبدأ التطبيق فى الدمج مع ماسنجر بعد 15 مايو.

وأشار مارك مسبقا إلى رغبته فى أن يكون نظام رسائل تطبيقات فيسبوك مشفرة من طرف لطرف، لذلك قرر دمج كل تطبيقات فيسبوك معا، وفقا لما جاء فى موقع "9to5Google".

يذكر أنه فى أغسطس الماضى بدأ فيسبوك دمج إنستجرام مع ماسنجر، وطرح طريقة جديدة لإرسال الرسائل عبر إنستجرام بلون جديد وعدد كبير من الرموز التعبيرية.

وبمجرد الضغط على تحديث انستجرام، يتم استبدال رمز DM فى رسائله بشعار تطبيق ماسنجر، كما أن الدردشة أصبحت ملونة أكثر حيث تتحول الرسائل بين الأزرق والأرجوانى أثناء التمرير، ومع ذلك فإنه حتى الآن لا يزال من غير الممكن مراسلة مستخدمى فيسبوك من انستجرام.