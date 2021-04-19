نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور 26 يوليو وسيولة بـ روض الفرج

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه سالى سعيد وفادى إبراهيم، إلى أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد ما عدا عند محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل إلى الدقى، لذلك يفضل سلوك شارع الجامعة.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها محور 26 يوليو ونصح بسلوك محور روض الفرج.

أما محافظة القاهرة ترتفع بها الكثافات المرورية عند كوبرى العروبة للمتجهين من محور الفردوس إلى صلاح سالم، كما نصح بسلوك كوبرى سرايا القبة

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.