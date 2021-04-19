صباحك ومطرحك.. نصائح للوقاية من كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها بشكل مفاجئ يجب اتخاذ الحذر للوقاية من التعرض للإصابة بكورونا.
وأوضح فادى إبراهيم، ضرورة الاهتمام بتقوية جهاز المناعة خلال رمضان من خلال تناول الأطعمة الصحية خلال وجبتى الإفطار والسحور.
وشددت سالى سعيد على الإكثار من تناول السلطات للدور الذى تلعبه فى تقوية جهاز المناعة، مع متابعة الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وترك مسافات مع الآخرين وتطهير وتعقيم اليدين بشكل مستمر وغيرها.
وأضافا أنه عند تقوية جهاز المناعة وسط تلك التقلبات الجوية، ينعكس ذلك على صحة الفرد فى مواجهة الفيروس حتى إن حدثت الإصابة.
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