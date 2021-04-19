طبيعة فطرية.. الإفتاء: لا تمنعوا أولادكم من اللعب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار فى إنفوجراف، نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تحت هشتاج علموهم فى الصغر، أن اللعب هو طبيعة فطرية عند الأطفال، ويجب أن يستغل ذلك فى الخير.

وأكدت: لا تمنعوا أولادكم من اللعب فهو طبيعة فطرية عند الأطفال وحاولوا أن تجعلوه نافعا لبناء أجسامهم وعقولهم".