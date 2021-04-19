أكلة سهلة.. مكونات عمل فراخ مندى

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جدة - نرمين السيد - ونوضح هنا، أفضل طرقة لعمل فراخ مندى، فى رمضان.
وأوضح حسن حسونة، ضرورة إحضار مكونات الوجبة، والتى تتضمن، بهارات مندى، وفراخ، وزبادى، ولبن رايب، وبطاطس، وطماطم.
برنامج "أكله سهلة" يذاع يوميًا فى رمضان، عبر الراديو 9090، ويقدمه الشيف حسن حسونة، فى تمام الساعة 12:40 دقيقة مساءً.
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