إل جى تستعد لطرح هاتفها المرن LG Rollable

جدة - نرمين السيد - ونفت الشركة الشائعات التى تدعى إيقاف إل جى خط إنتاج هاتفها الجديد "LG Rollable".
وجاء تقرير فى موقع "gsmarena" التقنى استعداد شركة إل جى لطرح هاتفها قبل نهاية العام الجارى، المزود بشاشة من نوع OLED مرنة متطورة من شركة صناعة الشاشات الصينية BOE.
وتتميز شاشة هاتف "LG Rollable" بإمكانية تغيير حجمها أى تتمدد لتحول إلى حاسب لوحى بدلا من شاشة هاتف ذكى.
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