بملامح جميلة وملابس أنيقة .. أجمل صور لعارضة الأزياء مالين أولسون

جدة - نرمين السيد - ولم تكتف مالين بدورها كعارضة أزياء فقط بل انضمت إلى عالم الغناء والمشاركة فى مسابقات عرض الأزياء. وتألقت أولسون فى مجال عرض الأزياء لجمال ملامحها وبساطتها، وأناقة إطلالاتها. وتحرص مالين أولسون على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أبرز إطلالاتها، كما تنشر صورها مع عائلتها.

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