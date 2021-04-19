مكسرات لميس.. أصل كلمة الدستور

جدة - نرمين السيد - وبدأت بأصل كلمة "الدستور" مؤكدة أنها فى الأصل كلمة فارسية مُركبة من "دست" و"ور" أى القاعدة وصاحب القاعدة، ومعناها الدفتر الذى تجمع فيه قوانين الحكم، أما كلمة "البرهان" ومعناها الحجة والدليل

أصلها "البرهرة" من البرهه ومعناها الدليل.

وأضافت أن أصل كلمة "بستان" فارسى وأصلها "بو" يعنى الرائحة، و"ستان" المحل، أى مكان الرائحة وهو وصف للبستان، الفرق بين الحديقة والبستان، أن البستان يحتوى على مزروعات مما تؤكل، أما الحديقة تحتوى على مزروعات مما لا تؤكل، والحديقة لها سور أما البستان ليس له سور.

وهناك أيضا كلمة "التختة" وهى كلمة فارسية أيضا التختة كانت على أيامنا الديسك والسبورة، وكانت فى الفارسية "التخت" و"التختروان" وهى مركبة من "تخت" و"روان" أى المحافة التى يحمل عليها كبار القوم،

لوح خشب يتم حمله.

أما "البرواز" ما يحيط بالشىء فيمسكه ويحسنه، وكلمة "زنديق" والتى نسمعها كتير فى زمن السوشيال

ومعناها من لا يؤمن بالأديان والآخرة، وفيها تعريب للكلمة الفارسية "زنديك"، والفرس كانوا يقولونها عن الساحر قبيح المذهب.