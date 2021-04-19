جدة - نرمين السيد - ويبعث التطبيق المزيف رسالة متضمنة لرابط يشير إلى إمكانية استخدام تطبيق "الواتس آب" الأصلى باللون الوردى من خلال صفحة خاصة بالتطبيق المزيف.
وقال الخبير الأمنى راجشيخار راجاهاريا، إن هذا التطبيق المزيف ليس له أى علاقة بالتطبيقات الأصلية للواتس آب والفيس بوك، وأنه بمجرد تحميل الرابط الخاص بما يسمى التطبيق الوردى فإن البيانات المخزنة على الهواتف تكون عرضة للسرقة من قبل قراصنة المعلومات.
وحذر الخبير الأمنى، مستخدمى الهواتف المحمولة من القيام بفتح أى رسائل أو روابط تتعلق بتحديث أو تغيير فى أنماط خدمات "الواتس آب" الحالية سواء عن طريق الواتس آب أو البريد الإلكترونى الشخصى للمستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير من تداول تطبيق «الواتس آب الوردى» لسرقة بيانات المستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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