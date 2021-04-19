وصفات مرطبة للبشرة فى حر رمضان

جدة - نرمين السيد - وتؤثر أشعة الشمس على جفاف البشرة وخصوصا عند التعرض لموجة من الحر، مما يجعل هناك حاجة شديدة إلى شرب كميات كبيرة من المياه فى فترات النهار.

وتحتاج البشرة خلال فترات الحر فى رمضان إلى المزيد من العناية لترطيبها وإزالة آثار الشمس عنها، لذلك يمكن الاستعانة ببعض الوصفات ومنها الآتى:

-ماسك الزبادى والصبار:

يعد الزبادة من أفضل المواد المهدئة للبشرة وتخلصها من التهيج والالتهابات التى تسببها أشعة الشمس الحارة، كما يجب إضافة الصبار لاستعادة نضارتها ورطوبتها.

لذلك يجب خليط ملعقة كبيرة من هلام الصبار والزبادى مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وزيت الزيتون، وإضافة ذلك المزيج على البشرة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

- ماسك زبدة الشيا والعسل والحليب:

نحتاج إلى خلط ملعقة صغيرة من زبدة الشيا والعسل الأبيض الخام، وملعقة كبيرة من الحليب، ووضع الخليط فى الميكرويف لمدة 10 ثوانى، ثم توزيعها على البشرة وتركها على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى تمتصه.

وتساعد تلك الوصفة فى الحصول على ترطيب دائم ونضارة للبشرة.

-ماسك الموز:

يفضل مزج حبة أفوكادو مهروسة مع ملعقة صغيرة من زيت لوز حلو وملعقة صغيرة من الزبادى والعسل، وتوزيعها على الوجه وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء.