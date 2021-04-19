كلام محترم.. أحمد الطاهرى: البخل يدمر الإنسان وكل من حوله

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "كلام محترم"، المذاع على الراديو 9090، إلى أن البخل ليس له علاقة بالمادة فقط، بل بالمشاعر، والوقت، والنصيحة وغيرها.

وأكد الطاهرى أن علماء علم النفس تعاملوا مع البخل على أنه مرض يبدأ مع الفرد منذ طفولته، وخصوصًا إذا نشأ الفرد فى أسرة بخيله، الأمر الذى يقوده إلى اتباع صفاتهم بشكل لا إرادى.