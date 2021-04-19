جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "كلام محترم"، المذاع على الراديو 9090، إلى أن البخل ليس له علاقة بالمادة فقط، بل بالمشاعر، والوقت، والنصيحة وغيرها.
وأكد الطاهرى أن علماء علم النفس تعاملوا مع البخل على أنه مرض يبدأ مع الفرد منذ طفولته، وخصوصًا إذا نشأ الفرد فى أسرة بخيله، الأمر الذى يقوده إلى اتباع صفاتهم بشكل لا إرادى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلام محترم.. أحمد الطاهرى: البخل يدمر الإنسان وكل من حوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.