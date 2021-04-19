رامبو وكراميلا.. تايجر يبوح بسر لرامبو عن ضياع ركس

جدة - نرمين السيد - بدأت الحلقة بدخول رامبو، على تايجر ليدهن له قدمه لأن بها ألم شديد بسبب الروماتيزم، وأخبر تايجر رامبو بأنه سيبوح له بسر خطير وعليه كتمان السر.
وتحدث رامبوا إلى كراميلا حول ما دار بينه وبين تايجر، إذ أخبره أن الكلب ركس لم يضيع فى صغره ولكن صاحب البيت باعه لتاجر قطط وكلاب، وأنه أخفى ذلك عن زوجته نواعم.
وأكد رامبوا لكراميلا أن تايجر طلب منه البحث عن الكلب ركس، وأثناء حديثهما نادت "سوسكا" بصوت عال على كراميلا "أنت يا خدام" فرد عليها قائلا: "مين العرسة اللى بتتكلم" فغضبت كثيرا من هذا الرد وصاحت وقالت: "القط المتشرد بيعذبنى ويضربنى"، فأخبره رامبوا أنها تحب من "الحمشنة" وإذا ما ضربها ستقع فى هواه وحبه.
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