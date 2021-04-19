فيسبوك يخطط لاستضافة ميزات صوتية وافتراضية جديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "لايف منت" التقنى أن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعى فى العالم، تخطط لاستضافة ميزات صوتية تشبه إلى حد كبير تطبيق كلوب هاوس.

وتعمل منصة فيسبوك على إصدار صوتى فقط من غرف الدردشة "Rooms"، وهو منتج دردشة الفيديو الذى قدمته المنصة إلى "ماسنجر" العام الماضى، وذلك بعد الاعتماد الهائل على منصات مؤتمرات الفيديو، مع انتشار جائحة كورونا.

بالإضافة إلى العمل على إصدار صوتى فقط من Rooms، تعمل منصة فيسبوك أيضا على "منتج يشبه النادى" يسمح للأشخاص بالتفاعل على منصة افتراضية.