إنجينيوتى تصنع التاريخ.. أول مروحية تعمل بالطاقة على المريخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الاثنين، أن مروحيتها الفضائية "إنجينيوتى" صنعت التاريخ بعد أن أصبحت "أول مركبة تحقق تحليقًا متحكمًا به ويعمل بالطاقة على كوكب خارج الأرض".





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "(المركبة) بريسيرفانس أوصلتنا إلى المريخ.. ومع إنجينيوتى نرتفع عاليًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. وأضاف المختبر فى تغريدته: "مروحية المريخ صنعت التاريخ اليوم بكونها أول مركبة تحقق تحليقا متحكما به ويعمل بالطاقة على كوكب خارج الأرض". وتزن المروحية "إنجينيوتى" 4 أرطال على الأرض وحوالى 1.5 رطل على المريخ بسبب الاختلافات فى الجاذبية .. وتعمل ببطاريات أيون الليثيوم يتم شحنها بواسطة الألواح الشمسية وتوفر طاقة تكفى لرحلة تحليق واحدة مدتها 90 ثانية يوميا على المريخ، بحسب الصحيفة. وأدى وجود خلل برمجى على متن "إنجينيوتى" أثناء اختبار لدوارات المروحية إلى تأجيل رحلتها الأولى فى 11 أبريل، ولكن تم إرسال تعديل برمجى إليها ما مكنها من القيام بالرحلة التاريخية، وبدأت المروحية رحلتها تلقائيًا، لكن مهندسى ناسا اضطروا إلى الانتظار حوالى ثلاث ساعات بعد انتهاء الرحلة حتى تصلهم البيانات من المريخ ليعرفوا أن الرحلة قد نجحت. وستكون مهمتها البحث عن علامات حياة سابقة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

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