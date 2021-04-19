بحث جديد.. البشر يثقون الآن فى الكمبيوتر أكثر من بعضهم البعض

جدة - نرمين السيد - أجرى باحثون من جامعة جورجيا، دراسة تؤكد ما يشتبه به الكثيرون بالفعل، يميل البشر الآن إلى الثقة فى الخوارزميات أكثر من بعضهم البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام الشاقة.





وبحسب "روسيا اليوم"، كانت فرضية الدراسة بسيطة: عُرضت على حوالى 1.500 مشارك صور، وطُلب منهم إحصاء عدد الأشخاص فيها.

وتمكّن المشاركون من أخذ اقتراحات من خوارزمية الكمبيوتر أو متوسط ​​التخمينات من زملائهم البشر من أجل إكمال المهمة، والتى تضمنت صورا من 15 إلى 5.000 شخص.

ومع زيادة حجم الحشد أو تعقيد المهمة، اعتمد المشاركون، بشكل مفهوم، أكثر فأكثر على الخوارزمية لعد الأشخاص، وبعد كل شىء، تعتبر أجهزة الكمبيوتر جيدة بشكل خاص فى المهام الشاقة، مثل العد.

ويقول إريك بوغرت، طالب الدكتوراة فى نظم المعلومات الإدارية، من جامعة جورجيا: "يبدو أن هناك تحيزا نحو الاعتماد بشكل أكبر على الخوارزميات حيث تزداد صعوبة المهمة ويكون هذا التأثير أقوى من التحيز نحو الاعتماد على نصيحة الآخرين".

ويقر الباحثون أنه، فى هذه المهمة بالذات على الأقل، لا يوجد غموض فيما يتعلق بالإجابة، فقط الصواب أو الخطأ، لذا فإن الافتقار إلى الفروق الدقيقة أو المنظور يجعل المهمة مثالية لخوارزمية، على عكس الإنسان.

ويقول آرون شيكتر، باحث نظم المعلومات من جامعة جورجيا: "هذه مهمة يدرك الناس أن الكمبيوتر سيكون جيدا فيها، على الرغم من أنه قد يكون أكثر عرضة للتحيز من عد الأشياء".

ومع ذلك، أكد الباحثون على أن تصورنا لمدى دقة الخوارزمية يمكن أن يلعب دورا مهما - فالتعهيد للمهمة إلى آلة يوفر عن غير قصد فرصة للتحيز والتمييز للتسلل دون علم المشاركين البشريين.

ويقول شيكتر: "إحدى المشكلات الشائعة فى الذكاء الاصطناعى هى عندما يتم استخدامه لمنح الائتمان أو الموافقة على قروض لشخص ما، وفى حين أن هذا قرار شخصى، إلا أن هناك الكثير من الأرقام - مثل الدخل ودرجة الائتمان - لذلك يشعر الناس أن هذه وظيفة جيدة للخوارزمية، لكننا نعلم أن التبعية تؤدى إلى ممارسات تمييزية فى كثير من الحالات بسبب عوامل اجتماعية لا تؤخذ فى الاعتبار".

وتجرى الخوارزميات بالفعل إلى حد كبير أجزاء ضخمة من النشاط البشرى، مع تسعير سوق الأوراق المالية ووسائل التواصل الاجتماعى والأسواق عبر الإنترنت من بين عدد لا يحصى من المهام التى تعتبر مملة للغاية بالنسبة للبشر، ولكن هنا تكمن احتمالية وقوع كارثة، وفقا للبحث.